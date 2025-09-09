Мужчина погиб в результате ночной атаки БПЛА в Сочи
В Адлере в результате налета украинского беспилотника погиб мужчина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Осколки дрона попали в автомобиль, за рулем которого находился погибший.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, осколками повереждены шесть домов, фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные службы.
«Приношу глубокие соболезнования родным погибшего. Поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье. Также администрация города окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества»,— написал губернатор.