Главные новости за 8 сентября. Кавказ

Юридические лица, управляющие компании и владельцы частных домов будут платить новые штрафы за нарушения правил благоустройства Ставропольского края. Закон приняли по инициативе Кисловодска.

Кавказские Минеральные Воды вошли в рейтинг туристических направлений осенью 2025 года, составленный ассоциацией туристических операторов России. В сентябре ставропольские курорты занимали 16% от общего числа бронирований и третью строчку, в октябре и ноябре — второе место.

Суд признал право собственности ООО «Белогорье» и предпринимателя Мурата Казанова на реконструированный склад бумажной продукции в Ессентуках, несмотря на истечение договора аренды земельного участка. По решению суда ООО «Белогорье» получило 2/3 доли в праве собственности на нежилое здание — склад бумажной печатной продукции, а предприниматель Казанов — 1/3 доли в праве собственности на объект с административными помещениями и столовой для персонала.

Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к МУП «Горводснаб» города Хасавюрт о взыскании 124,1 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду в 2023 году.

В Ставропольском крае оштрафовали фирму за самовольный захват 4,5 га земли. Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала добывающую компанию на 100 тыс. руб. за нарушения земельного законодательства.

Конкурсный управляющий Муниципального унитарного предприятия «Нальчикская теплоснабжающая компания» городского округа Нальчик объявил о проведении электронных торгов по реализации прав требования дебиторской задолженности. Задолженность накопилась за период с 2 сентября 2016 года по 1 марта 2024 года и составляет 836,2 млн руб.