В Ставропольском крае оштрафовали фирму за самовольный захват 4,5 га земли
Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала добывающую компанию на 100 тыс. руб. за нарушения земельного законодательства. Об этом сообщает прокуратура региона.
Фото: Прокуратура Ставропольского края
Проверка показала, что коммерческая организация, имеющая лицензию на добычу полезных ископаемых в песчаном карьере Ипатовского округа, использует не по назначению арендованные сельхозземли площадью более 3,5 га. Кроме того, компания самовольно заняла около одного гектара сельскохозяйственных территорий с неразграниченной собственностью, где обнаружены следы снятия и перемещения плодородного слоя почвы.
Прокуратура возбудила административные дела против хозяйствующего субъекта по статье 7.1 КоАП РФ за самовольное занятие земельного участка и части 1 статьи 8.8 КоАП РФ за использование территории не по целевому назначению.
Устранение нарушений земельного законодательства остается под контролем прокуратуры.