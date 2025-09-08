Суд признал права арендаторов на склад бумажной продукции в Ессентуках

Суд признал право собственности ООО «Белогорье» и предпринимателя Мурата Казанова на реконструированный склад бумажной продукции в Ессентуках, несмотря на истечение договора аренды земельного участка. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Компании «Белогорье» предоставили в аренду на три года (2021-2024 гг.) участок площадью 6565 кв. м в микрорайоне Восточный для завершения строительства объекта целлюлозно-бумажной промышленности. В мае 2024 года Управление архитектуры выдало разрешение на реконструкцию незавершенного объекта под склад с административными помещениями и столовой, действующее до ноября 2025 года.

В июне 2024 года ООО «Белогорье» и индивидуальный предприниматель Мурат Казанов заключили инвестиционный договор для реализации проекта. Строительство завершили в апреле 2025 года, после чего компания обратилась за разрешением на ввод в эксплуатацию объекта.

Управление архитектуры отказало в выдаче разрешения из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок — срок аренды истек в ноябре 2024 года. Комитет по управлению муниципальным имуществом также отказался продлить аренду, сославшись на невозможность повторного предоставления участка для завершения строительства.

Экспертиза подтвердила соответствие объекта всем строительным, градостроительным, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. Суд установил, что единственным препятствием для ввода в эксплуатацию стало истечение срока аренды.

Однако судебная инстанция указала, что объект возводили на основании утвержденной проектной документации и разрешения на строительство, действующего до ноября 2025 года. Администрация не предъявляла требований об освобождении участка и не заявляла о расторжении договора аренды. Суд не нашел признаков недобросовестного поведения истцов, которые могли бы причинить вред третьим лицам или публичным интересам.

По решению суда ООО «Белогорье» получило 2/3 доли в праве собственности на нежилое здание — склад бумажной печатной продукции, а предприниматель Казанов — 1/3 доли в праве собственности на объект с административными помещениями и столовой для персонала.

Тат Гаспарян