Суд взыскал с коммунальщиков Хасавюрта 124 млн рублей за сброс сточных вод

Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к МУП «Горводснаб» города Хасавюрт о взыскании 124,1 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду в 2023 году. Решение суда опубликовано в картотеке суда.

Размер задолженности был определен на основании декларации о плате за НВОС от 29 февраля 2024 года, уточненной декларации от 12 августа 2024 года, результатов химического анализа сточных вод и статистической отчетности за прошлый год. Контрольная проверка проведена в декабре 2024 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Горводснаб г. Хасарюрт» зарегистрировано в 2020 году в городе Хасавюрт (Дагестан). Компания занимается забором, очисткой и распределением воды. Уставный капитал общества — 100 тыс. руб. Директор — Магомед Ширяев.

Плата взимается за сброс загрязняющих веществ в водные объекты согласно постановлению Правительства России от 31 мая 2023 года. Правила применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016 года.

Предприятие не внесло установленную сумму в срок, несмотря на направленное требование от 5 декабря 2024 года. Помимо основного долга Росприроднадзор начислил пени.

Суд признал требования природоохранного ведомства обоснованными и соответствующими федеральному законодательству об охране окружающей среды. Поскольку коммунальное предприятие не погасило задолженность и в ходе судебного разбирательства, исковые требования удовлетворены полностью.

Тат Гаспарян