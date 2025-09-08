В Нальчике продают дебиторскую задолженность теплокомпании на 836 млн рублей

Конкурсный управляющий Муниципального унитарного предприятия «Нальчикская теплоснабжающая компания» городского округа Нальчик объявил о проведении электронных торгов по реализации прав требования дебиторской задолженности. Задолженность накопилась за период с 2 сентября 2016 года по 1 марта 2024 года и составляет 836,2 млн руб., сообщается в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предметом торгов выступают права требования к 39 526 абонентам — физическим и юридическим лицам — по неисполненным денежным обязательствам за поставленную тепловую энергию.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» («НТСК») зарегистрировано в 2016 году в Нальчике (КБР). Компания занимается производством пара и горячей воды (тепловой энергии). Учредитель компании — МУП «Департамент городского имущества и земельных отношений администрации Нальчика». Уставный капитал общества — 10 млн руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 38,4 млн руб.

Торги пройдут в электронной форме посредством публичного предложения с закрытой формой представления ценовых предложений. Стартовая цена лота установлена на уровне полной суммы задолженности — 836,2 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет 10 рублей, размер задатка — 20 рублей. Снижение стоимости будет происходить каждые пять календарных дней, но не ниже 2% от первоначальной цены.

Организаторы торгов предупреждают о возможном уменьшении размера задолженности из-за специфики деятельности теплоснабжающей компании. Предприятие обязано производить перерасчеты по мотивированным требованиям, принимать платежи без указания периода, а часть абонентов могла самостоятельно отключиться от услуг.

Конкурсный управляющий и МУП не несут ответственности перед победителем торгов за возможную недействительность передаваемых требований. При изменении состава лота до завершения сделки цена будет пропорционально скорректирована в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Реализация дебиторской задолженности осуществляется в соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса РФ.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал предприятие банкротом в мае 2019 года. Определением суда в 2018 года АО «Каббалкэнерго» включено в реестр требований кредиторов третьей очереди МУП «НТСК» с суммой задолженности в размере

136,6 млн руб.

Тат Гаспарян