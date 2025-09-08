Экоактивистка против «Казаньоргсинтез» и концерт звезд в Казани в день выборов

Арбитражный суд Татарстана обязал казанскую экоактивистку Диляру Гайсину удалить посты о загрязнениях «Казаньоргсинтеза». Активистка обвинила предприятие в выбросе более 1,5 тыс. тонн вредных веществ в 2023 году.

В день выборов раиса Татарстана 14 сентября в Казани выступят Клава Кока, Алсу и «Дискотека Авария». Проголосовавшие смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.

В Татарстане протестируют федеральный регистр здоровья спортсменов. Система содержит медицинскую информацию о российских спортсменах для принятия решений по допуску к соревнованиям.

Авиакомпания Red Wings получила второй обновленный лайнер Ту-214, произведенный в Казани. Самолет вместимостью 200 пассажиров будет использоваться на рейсах в Грузию и Израиль.

В Казани на летний отдых детей в лагерях выделили 622,9 млн руб. За лето отдохнуло 34,7 тыс. детей, включая 2,3 тыс. детей участников СВО.

В Татарстане выделили 2,9 млрд руб. на строительство 53 объектов медицины. Построены 34 акушерских пункта, почти достроены четыре больницы в Казани и Альметьевске.

