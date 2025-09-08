В Татарстане выделили 2,9 млрд рублей на строительство объектов медицины

В Татарстане выделили 2,9 млрд руб на строительство 53 объектов медицины. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

34 акушерских пункта в 19 муниципальных образованиях Татарстана построены в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Кроме того, 13 пунктов построены по республиканской программе «Строительство фельдшерско-акушерских пунктов».

По нацпроекту почти достроены четыре больницы. Три — в Казани и одна — в Альметьевске. На республиканские средства строятся еще две больницы, в Казани и в поселке городского типа Богатые Сабы. Работы завершены на 93% — сообщили в министерстве.

Марк Халитов