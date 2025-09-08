Авиакомпания Red Wings получила произведенный в Казани Ту-214

В парк авиакомпании Red Wings поступил второй обновленный лайнер Ту-214. Об этом сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика.

Самолет может вместить 200 пассажиров. Лайнер планируют использовать при выполнении рейсов в Грузию и Израиль.

Ту-214 изготавливаются на Казанском авиационном заводе. Ранее стало известно, что «Туполев» готов заключать новые контракты на поставку самолетов Ту-214 после 2027 года. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что производство лайнеров планируют увеличить до 20 единиц в год к 2028–2029 годам.

Диана Соловьёва