В Казани на летний отдых детей в лагерях выделили 622,9 млн рублей

В Казани на реализацию программы летней оздоровительной компании в 2025 году потратили 622,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На обеспечение отдыха оздоровления детей и подростков из республиканского бюджета потратили 451,4 млн рублей и 5,1 млн рублей из бюджета Казани. 166,4 млн рублей составили родительские взносы. Всего по программе за лето в загородных и пришкольных лагерях отдохнуло 34,7 тыс детей, в их числе дети участников СВО (2,3 тыс чел.) 681 ребенок в трудной жизненной ситуацией и 170 детей с инвалидностью и ОВЗ. С 1 января по 1 сентября 2025 года охват организованного отдыха составил 46,7 тыс детей или 97% от годового плана

Марк Халитов