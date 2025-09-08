Экоактивистку из Казани обязали удалить посты о загрязнениях «Казаньоргсинтеза»

Арбитражный суд Татарстана обязал казанскую экоактивистку Диляру Гайсину удалить комментарии, в которых она обвинила «Казаньоргсинтез» (входит в «СИБУР») в использовании систем накопления ядовитых газов и их выброса в атмосферу. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в общественном движении «За чистый воздух!».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Диляра Гайсина опубликовала посты в соцсетях еще в 2023 году. Активистка отметила, что «Казаньоргсинтез», по данным Минэкологии Татарстана, за 2023 год выбросил в атмосферу более 1,5 тыс. тонн вредных веществ. Истец посчитал, что комментарии порочат деловую репутацию организации, и потребовал их удалить.

В июле 2024 года Арбитражный суд Татарстана отказал предприятию в иске к Диляре Гайсиной. В октябре «Казаньоргсинтез» получил отказ уже в апелляции. В марте 2025 года Арбитражный суд Поволжского округа вернул дело в первую инстанцию.

Диана Соловьёва