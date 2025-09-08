В Казани в день выборов выступят Клава Кока, Алсу и «Дискотека Авария»

В день выборов раиса Татарстана 14 сентября в Казани выступят Клава Кока, Алсу и «Дискотека Авария». Об этом сообщили на деловом понедельнике Исполкома Казани.

В рамках проведения выборной кампании на площадке у Центра семьи «Казан» пройдет семейный фестиваль «Наш выбор — наша семья, наш Татарстан», также выступят звезды татарской эстрады: Гузель Уразова, Фирдус Тямаев и Салават Фатхетдинов.

В день выборов проголосовавшие могут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.

Марк Халитов