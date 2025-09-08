В Татарстане протестируют федеральный регистр здоровья спортсменов

В Татарстане и еще восьми регионах России протестируют регистр здоровья спортсменов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что в ряде регионов регистр уже работает. Со следующего года программа переходит на этап масштабирования и запуска по всей стране.

В регистре содержится медицинская информация о российских спортсменах. Это позволит принимать решения по допуску спортсменов к спортивным мероприятиям, поддерживать спортивных врачей и клиники, проводить контроль фармакологического сопровождения, а также более эффективно проводить финансовый контроль и экономическое сопровождение всех медицинских процедур, — сообщается на сайте ФМБА.

Марк Халитов