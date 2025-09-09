«Русские танцуют, пока не загорится занавес»
Что “Ъ” писал о Большом театре за последние 35 лет
Журналисты “Ъ” всегда пристально следили за тем, что происходит в Большом театре. Их интересовали не только премьеры, но и перемены в облике здания, появление новых исполнителей, обновление режиссерского состава — и, конечно, юбилейные празднества.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Реставрация Большого
- фирмы гарантируют, а правительство — нет
«Большой театр (ГАБТ) стал предметом крупнейшей сделки в сфере совместного предпринимательства. Его реставрацию и реконструкцию прилегающих территорий будет осуществлять совместное советско-швейцарско-итальянское предприятие "Комплекс Большой театр". Приблизительная стоимость проекта оценивается в 1400 млн. Вместе с тем пока остается неясным, кто будет гарантировать иностранные кредиты, которые предполагаются в качестве основных инвестиций в проект. 30 июня после подписания соглашения и учредительных документов СП иностранные партнеры отбыли из Москвы».
Подробнее — в материале “Ъ-Власть” от 08.07.1991 года.
Большому к лицу старомодность
«От чего именно зависит завтрашний день театра — его художественного кредо, чистоты облика — ответить непросто. Легко представить себе и самый современный театр, обитающий в исторических стенах, и самый консервативный — даже в модных апартаментах. Вolshoy же всегда оставался таким же символом в мире музыкального театра, как и La Scala или Opera de Paris. Западным интеллектуалам оставалось только решить, чего именно символ Большой театр — Большой политики или же Большого искусства.
Но во все времена Большой умел удивлять мир своей исключительной "старинной сущностью". Что само по себе — в свете всего комплекса его проблем — ни плохо ни хорошо. Строгий классический фасад, почти первозданная сцена в итальянском стиле, зрительный зал — почти шедевр, редкая акустика (благодаря сыну известного в то время композитора, архитектору Альберту Кавосу). А главное, Большой всегда славился своими в лучшем и в худшем смысле этого слова консервативными традициями…
Подробнее — в материале “Ъ” от 30.07.1994 года.
На Театральной площади опять заложили Большой театр
«Вчера вечером на Театральной площади состоялась торжественная закладка первого камня в фундамент филиала Большого театра, который будет построен в торце ныне существующего здания. В торжественном событии приняли участие министр культуры России Евгений Сидоров, мэр Москвы Юрий Лужков, художественный руководитель Большого театра Владимир Васильев. На дно уже вырытого котлована был торжественно уложен кирпич, взятый из тела основного здания,— для того, видимо, чтобы подчеркнуть связь новой постройки со знаменитым зданием Бове—Кавоса, претерпевшим за свою жизнь множество перестроек и повидавшим, как заметил на открытии Евгений Сидоров, многих достойных и недостойных людей».
Подробнее — в материале “Ъ” от 29.09.1995 года.
У Большого съехала крыша
«"Прекрасным сезоном, проведенным без срывов",— назвал Борис Ельцин завершившийся 222-й сезон Большого театра за три часа до того, как ураган едва не сорвал с театра крышу.
В субботу вечером глава государства пришел по приглашению руководителей театра на завершающий сезон гала-концерт. Одно появление в царской ложе Бориса Ельцина с женой и дочерью подняло авторитет Владимира Васильева, у которого подходит к концу трехлетний срок пребывания на посту артистического директора. Концерт Ельцину понравился, и шансы Васильева на заключение нового контракта, похоже, резко возросли».
Подробнее — в материале “Ъ” от 23.06.1998 года.
Большой театр ищет новые рынки сбыта
«В 2000 году основное здание Большого театра планируется закрыть для глобальной реконструкции. Готовясь к судьбоносным переменам, руководство театра интенсивно ищет новые гастрольные маршруты. В театре полагают, что гастроли — единственное средство для сохранения труппы (впрочем, непомерно разбухшей). На время двухлетнего (по самым радужным прогнозам) ремонта балетная труппа из 220 артистов должна разделиться: часть будет давать постоянные спектакли на сцене филиала ГАБТа, часть — разъезжать по странам и континентам».
Подробнее — в материале “Ъ” от 01.07.1999 года.
Майя Плисецкая объявила белый танец
- На ее юбилей приглашен весь мир
«День рождения главной антисоветчицы советского балета 20 ноября справят с государственным размахом. По сведениям из Минкульта (главного организатора празднества), бюджет вечера составил $250 тыс. Примерно четверть суммы изыскало культурное министерство, остальные добавил энергетический Анатолий Чубайс. Михаил Швыдкой разослал приглашения всем значительным персонам: президентам — экс- и действующему, президентской администрации, а также всему кабинету министров. Часть VIP-билетов предназначена личным друзьям юбилярши (не приедут двое: Морис Бежар оперирует колено, Пьер Карден завяз в Китае)».
Подробнее — в материале Weekend от 18.11.2000 года.
Большой вздох
- Вечер к 225-летию ГАБТа
«На главной сцене России прошел юбилейный концерт, посвященный 225-летию Большого театра. Этот последний пункт двухдневной программы чествований-награждений окончательно подтвердил очевидное: реальное величие Большого театра — в его прошлом… Торжество открыл Владимир Путин. Первая треть произнесенного им была верна: "Большой театр — это больше чем театр, это — сама сцена российской истории".
Дальше — референты перестарались — зафальшивило. Собравшиеся услышали, что "Большой — это эталон... и по факту — мировое признание" и что сцена Большого "независимо от карьеры... всегда самая теплая и любимая". В результате "самую теплую и любимую" президент удостоил благодарности, зафиксированной указом от 22 марта. В ответ прозвучало "огромное спасибо" гендиректора Анатолия Иксанова, который, выходит дело, представительствовал от всей 225-летней истории театра».
Подробнее — в материале “Ъ” от 30.03.2001 года.
Одной ногой в афише
- Большой театр открыл балетную мастерскую
«Большой театр провел первый в своей истории workshop. Невиданное мероприятие оценивала Татьяна Кузнецова.
Русского аналога термина workshop не существует. Workshop — это когда в солидной балетной компании начинающие балетмейстеры (часто — танцовщики этих же трупп) ставят опыты на своих коллегах. Результаты предъявляют комиссии (иногда и публике), после чего молодые авторы получают известность, раскрывшиеся с неожиданной стороны танцовщики — новые роли, а труппа обновляет афишу. Таким практичным способом на Западе растят балетмейстеров не первый десяток лет...
У нас со времен второй мировой балетмейстерские кадры куют в вузах. Вполне безуспешно, потому что это примерно то же самое, что учить автовождению с помощью теории и на макете автомобиля "Победа"».
Подробнее в материале “Ъ” от 17.11.2004 года.
Рекорды архитектурного сезона
«Главным федеральным проектом года оказалась реконструкция Большого театра. С архитектурной точки зрения она интереса не представляет — здесь решили брать не качеством, но объемом. Как египетская пирамида не может быть плоха просто из-за ее гигантских размеров, так и Большой театр не может быть плохим из-за цены, которую придется за него заплатить.
Михаил Швыдкой озвучил сумму $1 млрд. Это делает Большой театр самым дорогим театром мира. Для сравнения: новое здание Мариинского театра, ультрасовременный проект Доминика Перро, оценивается в сумму $220 млн. Цена показалась настолько скандально высокой, что даже президент Владимир Путин попросил еще раз внимательно проанализировать смету. После этого назывались цифры $500 млн и $700 млн, однако окончательной корректировки сметы так и не произошло. Тем не менее театр закрыли и реконструкцию начали».
Подробнее — в материале “Ъ” от 02.08.2005 года.
Большой театр толкают в яму
- Власти Москвы предлагают перепланировать подземное пространство ГАБТа
«Мэр Москвы Юрий Лужков предлагает изменить концепцию подземной части Большого театра, что позволит увеличить ее вместимость с 300–400 до 700–800 человек. Субподрядчики предупреждают, что идея столичных властей может привести к увеличению сроков реализации проекта на семь месяцев…
В 2006 году Юрий Лужков, недовольный проектом реконструкции, вышел из попечительского совета театра. Но в этом году мэр вошел в правительственную комиссию, а Дмитрий Медведев поручил ему проводить еженедельно выездные заседания со строителями, работающими на объекте. Мэр пообещал, что театр откроется 2 октября 2011 года (изначально планировалось в 2008 году). Представитель одного из субподрядчиков, работающих в ГАБТе, сомневается, что строители уложатся в названные мэром сроки».
Подробнее — в материале “Ъ” от 28.10.2009 года.
Куча-гала
- Открытие Большого стало смотром всей светской публики Москвы
«На прошлой неделе только утюги не сообщали об открытии после шестилетней реконструкции Большого театра. Наконец всеобщая радость по этому поводу увенчалась беспредельно торжественным концертом, который открыл президент России Дмитрий Медведев.
Вероятно, у критиков возникнут какие-то претензии к недовзятым нотам и недокрученным пируэтам. В светском же отношении это мероприятие, безусловно, претендует на звание вечеринки не года, а как минимум десятилетия. В принципе происходившее вполне можно было бы описать простым перечислением фамилий приблизительно 1700 зрителей этого праздничного концерта. Потому что не было тут только премьер-министра Владимира Путина…
Практически все гости, будь то глава "Газпрома" Алексей Миллер, первый вице-премьер Игорь Шувалов, глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава ВТБ Андрей Костин или глава ЛДПР Владимир Жириновский,— все пришли с женами. А это, конечно, не со всеми бывает часто».
Подробнее — в материале “Ъ” от 31.10.2011 года.
Большой театр поставил триллер
- Главный театр страны пережил самый бурный год в своей истории
«В этом году вокруг Большого театра разгорелись страсти такого накала, что, предложи их кто-нибудь в качестве художественного вымысла, такой полет фантазии сочли бы явным перебором.
Год начался с покушения на Сергея Филина: 17 января неизвестный плеснул кислотой в лицо худруку балета Большого… Заказчиком оказался ведущий солист Большого Павел Дмитриченко, недовольный служебной деятельностью своего руководителя…
Это преступление обострило и без того напряженные отношения между гендиректором театра Анатолием Иксановым и премьером Николаем Цискаридзе. Внутритеатральный конфликт выплеснулся в медийное пространство и в суды, а завершился уходом артиста из Большого… Следом за господином Цискаридзе, министром культуры Мединским был уволен и сам господин Иксанов…
Все эти шокирующие новости освещались на первых полосах ведущих западных газет. Художественные свершения Большого театра (грандиозный фестиваль к столетию "Весны священной", две мировые премьеры, успешные гастроли в Лондоне) оказались погребены под курганом преступлений и скандалов».
Подробнее — в материале “Ъ” от 27.12.2013 года.
«Мне вообще в балете нравятся истории»
- Юрий Посохов о постановке «Героя нашего времени» в Большом
«Последняя балетная премьера этого сезона — самая интригующая: все сделано с нуля. Композитор Илья Демуцкий впервые написал музыку для балета. Режиссер Кирилл Серебренников впервые выступил как балетный режиссер. Юрий Посохов — хореограф опытный, известный по обе стороны океана, однако и у него тоже дебют: с Демуцким и Серебренниковым он раньше не работал, да и познакомился незадолго до начала постановки.
Над своим детищем соавторы трудились бок о бок, как в свое время Петипа, Чайковский и Всеволожский над "Спящей красавицей". Результат их штудий непредсказуем — уж слишком трудным для переложения на язык тела кажется "Герой нашего времени"».
Подробнее — в материале Weekend от 17.07.2015 года.
«"Нуреев" требует больших усилий, чем обычный спектакль»
«Послезавтра, 9 декабря, на исторической сцене Большого театра должна состояться мировая премьера балета "Нуреев", поставленного режиссером Кириллом Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым. Неожиданная отмена премьеры балета полгода назад, события вокруг Кирилла Серебренникова и слухи о том, что "Нуреева" все равно снимут с репертуара, создали вокруг события ажиотаж, подобного которому не вызывала еще ни одна балетная постановка новейшего времени. На двух премьерных спектаклях роль Нуреева исполнят Владислав Лантратов и Артем Овчаренко».
Подробнее — в материале “Ъ” от 07.12.2017 года.
Тушение строптивой
- Балет Большого театра выступил в Нью-Йорке
«Главным героем балетной части летнего фестиваля в Линкольн-центре стал Большой театр. Помимо деятельного участия в триптихе "Драгоценности" он выступил и сольно, впервые показав Нью-Йорку "Укрощение строптивой" в постановке Жан-Кристофа Майо…
… в середине первого акта, в самый патетический момент объяснения девиц с женихами, где-то в недрах театра включился сигнал пожарной тревоги, и невнятный женский голос предложил всем срочно покинуть зал. Артисты, не моргнув глазом и не дрогнув ни единой мышцей, продолжали танцевать, оркестр упивался Шостаковичем. ("Русские танцуют, пока не загорится занавес",— прокомментировала после спектакля одна из балерин)».
Подробнее — в материале “Ъ” от 29.07.2017 года.
Переоценка сценностей
- Выживание оперы и балета оказалось под вопросом
«То, что пандемия оказалась "разлучительницей собраний и разрушительницей наслаждений", почувствовали все, и почувствовали довольно быстро. Но если для публики затрудненный доступ к оперному или балетному зрелищу был пусть бедой, но все-таки субъективной, то для руководителей музыкальных театров год оказался прямой и безжалостно измеримой катастрофой. Так, генеральный директор Большого театра Владимир Урин оценивает (пока что приблизительно) убытки в 1,3 млрд руб. Муниципальная московская "Новая Опера" недосчиталась 115 млн руб. Пермский театр оперы и балета — 84 млн руб. В каких-то случаях в эту сумму закладываются, скажем, неполученные доходы от несостоявшихся гастролей, но в основном это те деньги, которые недобрала штатная билетная касса в условиях сначала полного закрытия (с весны по конец лета), а потом нормированной заполняемости залов».
Подробнее — в материале “Ъ” от 30.12.2020 года.
Государственный академический большой дирижер
- Валерий Гергиев возглавил Большой театр
«Смена власти в Большом театре произошла. На собрании коллектива Большого сотрудникам представили нового генерального директора, которым стал Валерий Гергиев. Создания некоей обновленной "дирекции императорских театров" или слияния Большого театра с Мариинским еще в какой-то форме, однако, не случилось: оба театра продолжат существовать независимо (по крайней мере в юридическом смысле), а Валерий Гергиев будет совмещать два раздельных руководящих поста».
Подробнее — в материале “Ъ” от 01.12.2023 года.
Вождь советского балета
- Умер Юрий Григорович
«Главный балетмейстер Большого держал труппу в ежовых рукавицах, жестко пресекая любую оппозицию и выдавливая из театра потенциальных конкурентов — самых влиятельных, самых знаменитых. Он перекроил своими редакциями наследие ХIХ века и вытравил со сцены "драмбалет" — знаковые спектакли своих предшественников. Он поставил советский главный балет "Спартак", и он же наглухо задраил железный занавес, перекрыв доступ в Москву лучшим балетмейстерам Запада.
К середине его правления Большой театр стал его безраздельной вотчиной — во всем мире московскую балетную труппу называли "театром Григоровича"».
Подробнее — в материале “Ъ” от 19.05.2025 года.