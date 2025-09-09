«Русские танцуют, пока не загорится занавес»

«От чего именно зависит завтрашний день театра — его художественного кредо, чистоты облика — ответить непросто. Легко представить себе и самый современный театр, обитающий в исторических стенах, и самый консервативный — даже в модных апартаментах. Вolshoy же всегда оставался таким же символом в мире музыкального театра, как и La Scala или Opera de Paris. Западным интеллектуалам оставалось только решить, чего именно символ Большой театр — Большой политики или же Большого искусства.

Но во все времена Большой умел удивлять мир своей исключительной "старинной сущностью". Что само по себе — в свете всего комплекса его проблем — ни плохо ни хорошо. Строгий классический фасад, почти первозданная сцена в итальянском стиле, зрительный зал — почти шедевр, редкая акустика (благодаря сыну известного в то время композитора, архитектору Альберту Кавосу). А главное, Большой всегда славился своими в лучшем и в худшем смысле этого слова консервативными традициями…

Подробнее — в материале “Ъ” от 30.07.1994 года.