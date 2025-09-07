Фон дер Ляйен обвинила Россию в «издевательстве над дипломатией»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кремль попирает международное право и «издевается над дипломатией». Так она прокомментировала ночные удары армии России по объектам на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Госпожа фон дер Ляйен утверждает, что Вооруженные силы РФ якобы бьют по невоенным объектам. «Мы укрепляем армию Украины, создаем долгосрочные гарантии безопасности,— отметила политик в соцсети X, — и ужесточаем санкции, чтобы усилить давление на Россию».

Сегодня власти Украины сообщили о пожаре в здании правительства в Киеве. Они утверждают, что возгорание началось после падения обломков БПЛА. В Минобороны РФ заявили, что ночью в украинской столице были атакованы всего два объекта: промышленное предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-Групп». По другим объектам в границах Киева удары не наносились, настаивают в военном ведомстве.