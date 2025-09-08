Научно-технологическое развитие регионов обсудили на сессии фонда «Вызов» на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) состоялась сессия «Регионы будущего: наука и технологии как вызов». В роли модератора выступила генеральный директор фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Наталья Третьяк.

Заместитель руководителя секретариата вице-премьера правительства России, ответственный секретарь правительственной комиссии по научно-технологическому развитию РФ Антоний Швиндт описал ландшафт регионального научно-технологического развития. По его словам, сейчас наблюдается дефицит кадров и разный уровень научно-технологического развития регионов. Чтобы устранить это, необходимо выстроить качественную систему отраслевого и территориального планирования: «На примере пилотных регионов видим, что стратегия обеспечивает комплексный подход и встраивание в федеральную повестку НТР с использованием всех существующих мер поддержки».

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова напомнила, что всего пять лет назад вузы были конкурентами. Сегодня благодаря программе «Приоритет-2030» и другим инициативам развивается активное сотрудничество между университетами.

Заместитель председателя правления Газпромбанка, член совета фонда «Вызов» Дмитрий Зауэрс говорил о роли банков в процессе трансфера знаний в экономику и важности поддержки научных проектов, особенно тех, которые находятся на старте. Он подчеркнул, что инвестиции в науку и технологии — это вклад в будущее страны: «Газпромбанк, реализуя концепцию Банка 5.0, выходит за рамки традиционных финансовых услуг, начиная работать со знаниями и технологиями как с активом. Наш фокус — на сотрудничестве с наукой и создании новых индустрий, что требует долгосрочных горизонтов и построения эффективного процесса трансфера знаний в экономику».

Генеральный директор Центра технологического лидерства, член экспертной комиссии государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030» Ирина Жукова рассказала о том, как происходит сотрудничество государства, бизнеса и науки: «Мы находимся на стыке коммуникаций между университетами, бизнесом и органами государственной власти и можем точно сказать, что все эти акторы разговаривают на разных языках. Порой, имея одни цели, они просто не могут договориться, потому что не понимают друг друга. Мы видим, что сейчас появляется много институтов развития, которые выстраивают это взаимодействие для достижения тех целей, которые стоят перед нами».

Участникам дискуссии и тем, кто был в зале, предложили поучаствовать в опросе «Какой вызов для регионального научно-технологического развития сегодня самый насущный?». Генеральный директор фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Наталья Третьяк подвела итоги голосования и всей дискуссии: «Три главных вызова — кадровый дефицит, слабая интеграция науки, государства и бизнеса, низкий престиж профессии ученого. Фонд “Вызов”, который я возглавляю, создает площадки для взаимодействия ученых, представителей государственного сектора, бизнеса и занимается популяризацией научных достижений, чтобы показать, что ученые — герои нашего времени, повысить престиж этой профессии. Перед нами много вызовов, но мы точно с ними справимся. Ведь вызов — это не только проблема, это еще и источник вдохновения».