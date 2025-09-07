Здание правительства загорелось в Киеве
В Киеве загорелось здание правительства, сообщил мэр города Виталий Кличко. «В Печерском районе в результате вероятного сбития БПЛА произошло возгорание в правительственном здании»,— написал он в Telegram-канале.
Здание правительства Украины после атаки БПЛА
Фото: Serhii Korovainyi / Reuters
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко опубликовала в Telegram-канале кадры пожара. Огонь заметен на крыше и верхних этажах здания.
Reuters сообщило, что пожар произошел в той части здания, где находится офис премьер-министра и зал заседания правительства. По данным РБК-Украина, в тушении пожара задействованы вертолеты.
Виталий Кличко также сообщил о повреждениях зданий в Святошинском районе Киева.