Здание правительства загорелось в Киеве

В Киеве загорелось здание правительства, сообщил мэр города Виталий Кличко. «В Печерском районе в результате вероятного сбития БПЛА произошло возгорание в правительственном здании»,— написал он в Telegram-канале.

Здание правительства Украины после атаки БПЛА

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters Здание правительства Украины после атаки БПЛА

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко опубликовала в Telegram-канале кадры пожара. Огонь заметен на крыше и верхних этажах здания.

Reuters сообщило, что пожар произошел в той части здания, где находится офис премьер-министра и зал заседания правительства. По данным РБК-Украина, в тушении пожара задействованы вертолеты.

Виталий Кличко также сообщил о повреждениях зданий в Святошинском районе Киева.