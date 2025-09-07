Российская армия ударила по предприятию «Киев-67»

Вооруженные силы РФ ударили по объектам производства и хранения БПЛА, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины. Об этом говорится в заявлении российского Минобороны. В Киеве нанесен удар по предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-Групп».

Для удара использовались высокоточное оружие и беспилотники, подчеркнули в ведомстве. Там утверждают, что все цели были поражены, а по другим объектам в границах украинской столицы удары не наносились.

Сегодня власти Украины сообщили о пожаре в здании правительства. Reuters сообщило, что пожар произошел в той части здания, где находится офис премьер-министра и зал заседания кабмина.