Залповые ливни затрудняют движение транспорта в части Сочи

Сильные дожди, обрушившиеся на Сочи 7 сентября, привели к подтоплениям на улицах города, однако, как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, реки остаются в пределах своих русел. Обращений от населения не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Типичный Сочи Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

По словам местных жителей в Telegram-каналах, к обеду интенсивные осадки вызвали скопление воды на дорогах, в том числе у Адлерского железнодорожного вокзала, где площадь фактически оказалась под водой. Жители и туристы сообщают о затрудненном движении транспорта, в социальных сетях публикуют фотографии.

Штормовое предупреждение в регионе действует до 9 сентября. По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и ливни, которые могут сопровождаться грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. В некоторых районах возможны резкие подъемы уровня воды в реках и малых водотоках, что может привести к неблагоприятным последствиям. В горной местности также существует риск схода небольших селевых потоков.

Кроме того, есть предупреждение о вероятном образовании смерчей над Черным морем на участке от Магри до Веселого. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с утра 7 сентября и могут продолжаться до конца суток 9 сентября.

Все службы работают в усиленном режиме по указанию главы Сочи Андрея Прошунина, и городской оперативный штаб следит за ситуацией.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи оставаться дома и по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте.

Пляжи будут открыты в зависимости от погодных условий. Жителям и туристам рекомендуется избегать отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также соблюдать меры предосторожности. В случае экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

«Ъ-Сочи писал, что синоптики предупреждали о дождях и грозах на черноморском побережье со 2 сентября. После на курорте установится более умеренная погода с температурой около +25 градусов

Мария Удовик