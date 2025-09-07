Синоптик: циклон принесет до трети месячной нормы осадков на Кубань

Засушливый период на Кубани завершится с приходом циклона в начале следующей недели, который принесет до трети месячной нормы осадков и понизит температуру с +30 до +20-25 градусов. Об этом пишет «СочиСтрим» со ссылкой на руководителя прогностического центра Метео Александра Шувалова.

За летний период в Краснодаре выпало 87 мм осадков при климатической норме 190 мм. Критическая ситуация сложилась в июле, когда на фоне экстремальной жары количество дождей составило лишь 10% от месячной нормы. Начало сентября, несмотря на небольшое снижение температуры, не изменило ситуацию с осадками.

Перемены ожидаются с начала следующей недели. С юга приближается частный циклон, который в понедельник охватит ливнями и грозами Сочи и Туапсе. Во вторник атмосферное возмущение распространится на всю Кубань, а также Ставропольский край и республики Северного Кавказа.

По прогнозам специалистов, циклон может принести до трети месячной нормы осадков. «Эти дожди очень бы пригодились перед севом озимых»,— отметил господин Шувалов.

Вместе с осадками значительно изменится температурный режим. После 30-градусной жары в выходные дни в начале недели столбик термометра опустится до +20-25 градусов.

Мария Удовик