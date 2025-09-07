Главные новости к утру 7 сентября

В результате падения обломков БПЛА ранен житель Воронежской области. Обломки еще одного сбитого беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.

Аэропорты Волгограда, Нижнего Новгорода и московский Жуковский приостанавливали работу.

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на резкий химический запах в городе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд стала победительницей US Open.

Microsoft предупредил о возможных сбоях в облачном сервисе Azure из-за повреждения кабеля в Красном море.