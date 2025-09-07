Главные новости к утру 7 сентября
В результате падения обломков БПЛА ранен житель Воронежской области. Обломки еще одного сбитого беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.
Аэропорты Волгограда, Нижнего Новгорода и московский Жуковский приостанавливали работу.
Жители Санкт-Петербурга пожаловались на резкий химический запах в городе.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд стала победительницей US Open.
Microsoft предупредил о возможных сбоях в облачном сервисе Azure из-за повреждения кабеля в Красном море.