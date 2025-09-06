Жители Санкт-Петербурга пожаловались на химический запах в городе

В экстренные службы Санкт-Петербурга стали поступать жалобы на резкий химический запах, передает «Фонтанка».

Как передает издание, жители города сравнивают запах с хлоркой, серой и горелым пластиком. Жалобы поступили из Центрального, Приморского, Петроградского, Фрунзенского и Колпинского районов.

Источник возникновения запаха пока не установлен. Администрации нескольких районов сообщили, что замеры воздуха, которые проводились 6 сентября, не показали превышений допустимых концентраций каких-либо веществ.

Диспетчерская мобильная экологическая служба сообщила РЕН ТВ, что химический запах может оставаться в Санкт-Петербурге в течение двух дней из-за отсутствия ветра.