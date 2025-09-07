В результате налета БПЛА на Воронежскую область ранен мужчина

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов региона силы ПВО сбили несколько беспилотников. Ранен мужчина.

Как уточнил господин Гусев в Telegram-канале, в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля и остекление частного дома. Также загорелась хозяйственная постройка.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на территории Ильского НПЗ. Пострадавших нет.