Московский аэропорт Жуковский приостановил работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в московском аэропорту Жуковский введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В предыдущий раз Жуковский приостанавливал работу 21 июля.

В ночь на 7 сентября аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Нижнего Новгорода. Прием и выпуск самолетов на четыре часа также прекращал аэропорт Волгограда.

Ранее власти нескольких регионов объявили угрозу атаки БПЛА. В Воронежской области в результате отражения атаки ранен мужчина. В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территории Ильского НПЗ.