Арина Соболенко во второй раз стала победительницей US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову в финале Открытого чемпионата США. Соболенко стала победительницей US Open второй год подряд.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Арины Соболенко. Чемпионат проходит в Нью-Йорке.

27-летняя Арина Соболенко — первая ракетка мира. На ее счету 21 титул WTA в одиночном разряде. Дважды она также становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии.