Глава Роспотребнадзора исключила риски распространения чикунгуньи в России

Лихорадка чикунгунья опасна для российских путешественников, не соблюдающих правила профилактики, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в РФ нет рисков распространения этой болезни.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как пояснила госпожа Попова, высокие уровни заболеваемости лихорадкой чикунгунья фиксируют в нескольких странах Азии. Россияне, которые туда ездят, заражаются и возвращаются на родину, будучи уже больными или в инкубационном периоде. Глава Роспотребнадзора уточнила, что больше десяти случаев завоза лихорадки в год «за весь предыдущий обозримый период в Российской Федерации не было».

«У нас нет комаров, которые бы переносили эту лихорадку... В силу нашего климата, в силу особенностей вегетации комаров, угроз распространения внутри страны на сегодняшний день нет»,— сказала она в интервью «РИА Новости» на ВЭФ.

Первый завозной случай заражения лихорадкой чикунгунья в России подтвердили 29 августа. Второй случай выявили на следующий день. Оба мужчины приехали из Шри-Ланки. Роспотребнадзор заявил, что принял необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

