Роспотребнадзор: в России нет риска распространения лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор заявил, что в России нет риска распространения лихорадки чикунгунья. Инфекция передается только через укусы насекомых, а численность комаров-переносчиков не вызывает опасений.

В ведомстве отметили, что все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции уже приняты. Лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, что снижает вероятность эпидемии.

«Роспотребнадзор оперативно организовал и провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. Рисков распространения инфекции в стране нет»,— заявили в пресс-службе.

Также продолжается работа системы «Периметр» в пунктах пропуска через госграницу, которая помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.