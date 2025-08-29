Что известно о лихорадке чикунгунья

29 августа выявлен первый случай лихорадки чикунгунья у гражданина России, прилетевшего в Москву с отдыха на Шри-Ланке. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет риска распространения болезни. Происхождение и симптомы заболевания — в справке “Ъ”.

Чикунгунья — вирусное заболевание, переносимое комарами Aedes (отличаются черно-белыми отметинами на лапках, обитают преимущественно в тропиках и субтропиках). Название болезни происходит из языка кимаконде (Танзания) и означает «стать искривленным», что отражает характерный симптом — сильную боль в суставах, приводящую к согнутой позе больного.

Вирус был впервые выявлен в 1952 году в Танзании. Впоследствии вспышки заболевания регистрировались в странах Африки и Азии, а с 2004 года участились и расширились географически благодаря мутациям вируса и распространению комаров-переносчиков.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, комар—переносчик вируса лихорадки чикунгунья в 2025 году обитает уже в 16 странах и 369 регионах Европы против 114 регионов десять лет назад. В текущем году зафиксировано 27 вспышек чикунгуньи — это максимум для континента. Впервые местный случай заболевания выявлен во французском регионе Эльзас, что указывает на расширение географии инфекции на север. Всего в период с января по июль зафиксировано 240 тыс. случаев заражения и 90 смертей.

Симптомы обычно появляются через 4–8 дней после укуса и включают внезапную лихорадку, отеки, мышечные и головные боли, тошноту, сыпь и продолжительную, вплоть до нескольких лет, боль в суставах. Тяжелые и летальные случаи редки и обычно встречаются среди младенцев, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Специфического противовирусного лечения не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов с помощью жаропонижающих и обезболивающих средств. На сегодня две вакцины против чикунгуньи зарегистрированы и/или рекомендованы для групп риска в нескольких странах, однако они пока не стали широкодоступными.