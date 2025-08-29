Первый случай лихорадки чикунгунья выявили у прилетевшего из Шри-Ланки в Москву

Первый случай лихорадки чикунгунья был выявлен у гражданина России, который прилетел в Москву с 10-дневного отдыха на Шри-Ланке. Он обратился за помощью к врачам на следующий день после прилета, сообщает Роспотребнадзор.

Его госпитализировали в состоянии средней тяжести с подозрением на лихорадку денге. Однако ПЦР-тест показал положительный результат на вирус чикунгунья.

При этом вирусе, как говорят инфекционисты, наблюдается высокая температура (до 40 градусов), выраженные боли в суставах, мышечные боли, может появляться сыпь.

Роспотребнадзор поясняет, что рисков распространения инфекции нет. Лихорадка передается через укусы насекомых, но не от человека к человеку. Число комаров-переносчиков лихорадки в РФ не представляет эпидемиологической опасности.