В России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

У второго прилетевшего из Шри-Ланки россиянина выявили лихорадку чикунгунья, сообщил Роспотребнадзор. Сейчас проводится исследование биоматериала третьего пациента, все они — члены одной семьи.

Роспотребнадзор уточнил, что после выявления первого завозного случая и работы с контактными лицами обнаружили еще двух пациентов с повышенной температурой. У одного из них после ПЦР-теста подтвердили заболевание. Биоматериал отправлен в ГНЦ «Вектор» для постановки диагноза, сообщает ТАСС.

Роспотребнадзор заверил, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует. В ведомстве напомнили, что она не передается от человека к человеку, а только через укусы насекомых.

Первый завозной случай заражения этой лихорадкой в стране официально подтвердили 29 августа. Мужчина вернулся в Москву с 10-дневного отдыха на Шри-Ланке. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Роспотребнадзор заявил, что принял все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

