Главные новости к утру 5 сентября

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным. «Я это сделаю. У нас очень хороший диалог»,— сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между спецслужбами России и США есть каналы общения. «Они есть (каналы общения — “Ъ”). Существуют каналы общения. Но пока это не привело к комплексному оживлению всех наших связей»,— сказал господин Песков.

Семь европейских стран присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза, принятым 15 июля в отношении пяти физических лиц. Об этом говорится на сайте Европейского совета. В список стран, поддержавших решение, вошли: Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина.

УК «Современные фонды недвижимости», принадлежавшая ранее Сбербанку, ведет переговоры о покупке 118 тыс. кв. м в подмосковном логопарке «NK парк Домодедово-2». По мнению экспертов, покупка такого объема складских площадей оценивается в 10–15 млрд руб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают уровень переговорной группы РФ с Украиной достаточно высоким. Его повысят только в случае необходимости. «Президент говорил в Пекине о том, что при необходимости его (уровень переговорной группы. – "Ъ") можно повысить до политического, но и тот уровень, который есть сейчас, он достаточно высок»,— сказал господин Песков.

В Фонде национального благосостояния сейчас накоплено 4 трлн руб., это меньше 2% ВВП, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это немного. Средства ФНБ нужно не накапливать, а, напротив, продолжать инвестировать, убежден господин Греф. «У нас более 70% ФНБ инвестируется в реальную экономику, в реальные проекты, что в этот период времени абсолютно рационально. Я считаю, что правительство ведет абсолютно рациональную политику в этой части»,— сказал он.

Генпрокуратура РФ предложила включать в международные договоры положения о взаимной защите инвестиций от санкций, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в ходе выступления на сессии Восточного экономического форума.