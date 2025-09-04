Греф заявил о необходимости инвестировать средства ФНБ

В Фонде национального благосостояния сейчас накоплено 4 трлн руб., это меньше 2% ВВП, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это немного. Средства ФНБ нужно не накапливать, а, напротив, продолжать инвестировать, убежден господин Греф.

«У нас более 70% ФНБ инвестируется в реальную экономику, в реальные проекты, что в этот период времени абсолютно рационально. Я считаю, что правительство ведет абсолютно рациональную политику в этой части»,— сказал господин Греф в эфире телеканала «Россия 1».

Средства ФНБ в подавляющем большинстве случаев инвестируются в логистические проекты, отметил глава Сбербанка. «В частности сейчас, уже в этом году, 300 млрд руб. из ФНБ будет направлено на строительство ВСМ (высокоскоростной железнодорожной магистрали.— "Ъ"). Не только строительство самой дороги, но и поезда в том числе»,— уточнил он.

Эта политика должна продолжаться, заявил господин Греф. До 2030 года порядка 80 трлн руб. должны быть направлены на инвестиции. «В такие сложные времена экономика должна получать не только толчки, но и рельсы для своего развития, кровь для своего развития»,— пояснил банкир.

Текущий объем ФНБ эквивалентен $163,6 млрд. Рост за август составил 61 млрд 885 млн руб. В марте правительство России включило 12 новых проектов в перечень финансируемых из ФНБ и бюджетных средств. Среди них — объекты в сфере транспорта, здравоохранения, образования, культуры и природопользования.

Подробнее — в материале «Ъ».