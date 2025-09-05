Фонд идет в логопарк

УК «Современные фонды недвижимости» (СФН), принадлежавшая ранее Сбербанку, ведет переговоры о покупке 118 тыс. кв. м в подмосковном логопарке «NK парк Домодедово-2». По мнению экспертов, покупка такого объема складских площадей оценивается в 10–15 млрд руб. Если сделка состоится, она может стать самой крупной инвестиционной сделкой этого года в сегменте складов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О том, что УК «Современные фонды недвижимости» договаривается с NK Group (ранее PNK Group) о покупке складского объекта общей площадью 118 тыс. кв. м в «NK парк Домодедово-2» недалеко от Симферопольского шоссе в подмосковном Домодедово, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. В УК СФН и NK Group отказались от комментариев.

По подсчетам партнера консалтинговой компании NF Group Станислава Бибика, такой объем складских площадей в этой локации может обойтись покупателю в 10 млрд руб., по данным руководителя департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгения Бумагина — 15 млрд руб. Господин Бумагин подчеркивает, что приобретение УК СФН 118 тыс. кв. м в «NK парк Домодедово-2» может стать самой крупной инвестиционной сделкой этого года в сегменте складов.

УК СФН занимается управлением ЗПИФами, инвестирующими в коммерческую недвижимость. До 2022 года контролировалась Сбербанком. Сейчас 99,9% долей компании владеет АО «Старт», принадлежащее фонду «Модерн» (гендиректор Екатерина Васильченко). Общая стоимость активов компании составляет 465 млрд руб., под управлением находится около 2,8 млн кв. м недвижимости. По собственным данным, в первом полугодии 2025 года УК СФН выплатила своим пайщикам 16,2 млрд руб., что на 46% больше год к году.

Складской комплекс «NK парк Домодедово-2», находящийся рядом с Симферопольским и Каширским шоссе на юге Подмосковья, входит в индустриальный комплекс «NK парк Домодедово». После ввода всех запланированных объектов общая площадь этого парка составит почти 3 млн кв. м. На территории комплекса уже арендует площади маркетплейс Ozon, производитель алкогольных напитков «Ладога», «Вкусвилл».

Доходность такого логопарка находится на уровне 10–11% годовых, в будущем за счет индексации арендных ставок инвесторы могут рассчитывать на дополнительный доход в 7–8%, отмечает инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Андрей Ощепков. По словам Евгения Бумагина, такой объект может окупиться за семь-восемь лет.

Несмотря на постепенное замедление роста арендных ставок, вложения в складскую недвижимость остаются привлекательными благодаря стабильному спросу на качественные объекты, отмечает партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева. К концу 2025 года ставка аренды в складах класса А в Москве и Подмосковье зафиксируется на уровне 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что на 16% меньше, чем годом ранее, подсчитали в IBC Real Estate.

Особый интерес инвесторов сфокусирован на логопарках в составе ЗПИФов, констатирует руководитель департамента складской недвижимости CMWP Егор Дорофеев. По итогам января—июня в составе фондов находится около 4,7 млн кв. м недвижимости, из которых 80% приходится именно на складские объекты, отмечает Евгений Бумагин. По словам Андрея Ощепкова, включение недвижимости в состав ЗПИФа позволяет собственнику объекта отложить уплату налога от арендного потока до выплаты дохода пайщикам — это дает возможность реинвестировать денежные средства, увеличивая доходность владения активами.

София Мешкова