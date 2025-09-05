Песков: между спецслужбами США и РФ есть каналы общения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между спецслужбами России и США есть каналы общения. Об этом он сообщил ТАСС.

«Они есть (каналы общения — “Ъ”). Существуют каналы общения. Но пока это не привело к комплексному оживлению всех наших связей»,— сказал господин Песков.

Ранее господин Песков сообщал, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не прорабатывается.

Последняя встреча представителей США и России прошла в Анкоридже на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на ней Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили шаги по дальнейшем урегулированию украинского конфликта.