Семь стран Европы присоединились к антироссийским санкциям ЕС

Семь европейских стран присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза, принятым 15 июля в отношении пяти физических лиц. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

В список стран, поддержавших решение, вошли: Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина.

17 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийских санкций, который должен быть принят в начале сентября. Она подтвердила намерение продолжать «давить на военную экономику России».

Прошлый 18-й пакет санкций ЕС был принят 18 июля. Под ограничения попали газопроводы «Северный поток», 105 танкеров «теневого флота» и нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии. Тогда же был снижен потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель и введен запрет на импорт нефтепродуктов из российской сырой нефти. Ограничения также затронули 14 физических и 41 юридическое лицо.