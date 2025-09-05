Краснов: международные договоры нуждаются в защите инвестиций от санкций

Генпрокуратура РФ предложила включать в международные договоры положения о взаимной защите инвестиций от санкций, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в ходе выступления на сессии Восточного экономического форума, посвященной свободе предпринимательства и развитию государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса.

«По моему поручению инициировано включение в договоры с зарубежными странами положений о взаимной защите иностранных инвестиций от замораживания активов из-за введения экономических санкций», — объявил генпрокурор.

Также на полях ВЭФ генпрокурор Игорь Краснов рассказал, как ведомство защищает бизнес-структуры от проверок и расследований. Было предложено отнести оценку антитеррористической защищенности объектов к госуслугам и создать единый электронный реестр платежей для бизнеса.

Эрнест Филипповский, Хабаровск