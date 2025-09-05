Песков: Путин считает уровень переговорной группы Мединского достаточно высоким

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают уровень переговорной группы РФ с Украиной достаточно высоким. Его повысят только в случае необходимости.

«Президент (России Владимир Путин. – "Ъ") говорил в Пекине о том, что при необходимости его (уровень переговорной группы. – "Ъ") можно повысить до политического, но и тот уровень, который есть сейчас, он достаточно высок»,— сказал господин Песков «РИА Новости» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Пресс-секретарь отметил, что России и Украине предстоит решить «огромное количество» мелких технических вопросов перед встречей на высоком уровне.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что геополитика не станет главной темой выступления президента на пленарной сессии ВЭФ. Она пройдет с 6:00 до 8:00 мск. В ней примут участие премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, его лаосский коллега Сонсай Сипхандон, а также зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.