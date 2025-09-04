Макрон и Зеленский об отправке войск на Украину, угрозах в адрес РФ и роли США

В Париже прошли переговоры лидеров стран, которые входят в «коалицию желающих». В ней также принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Участники встречи созвонились с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров господин Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон высказались по поводу готовности отправить войска на Украину после достижения перемирия, сообщили о готовности США присоединиться к санкциям против РФ в случае возникновения проблем с урегулированием и рассказали о возможных гарантиях безопасности для Киева. Главные заявления политиков — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Финляндии Александр Стубб, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, специальный представитель Белого дома Стив Виткофф, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Европейского совета Антониу Коста и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф на саммите «Коалиции желающих» в Париже

Эмманюэль Макрон

26 стран обязались отправить свои силы на Украину после прекращения огня или присутствовать на суше, на море или в воздухе.

Еще несколько стран пока не приняли окончательное решение, обдумывают свою позицию.

В «коалиции желающих» не будут разглашать, какие силы готовы выделить для Украины.

Роль США в обеспечении гарантий безопасности Украине будет определена в ближайшие дни.

Гарантии безопасности Украине будут обеспечивать страны Европы и Азии.

Европейские страны введут санкции против России в координации с Соединенными Штатами в случае отказа от переговоров.

США раскритиковали решение двух стран-членов ЕС продолжать покупать нефть из РФ. Это очень хорошо.

Следующим этапом в рамках урегулирования по Украине должен стать очередной контакт между Россией и Соединенными Штатами.

Европейцы рассчитывают подключиться к переговорам по Украине после того, как Москва и Киев проведут двусторонний саммит, а также трехстороннюю встречу на высшем уровне с участием Вашингтона.

