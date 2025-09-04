Макрон анонсировал санкции против РФ в координации с США при отказе от диалога

Президент Франции Эмманюэль предупредил, что европейские страны введут санкции против России при координации США в случае отказа от переговоров. Об этом он сказал по итогам переговоров со странами «коалиции желающих» в Париже.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters



Сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Елисейском дворце примерно спустя 40 минут после ее начала, сообщило издание «Европейская правда». Он должен был вернуться позднее для участия в конференции с Дональдом Трампом. Она прошла в формате видеоконференцсвязи.

В правительстве ФРГ по итогам встречи заявили, что Германия готова расширить свою поддержку Украине и будет играть свою роль в обеспечении гарантий безопасности после завершения конфликта. Там отметили, что решение о военном участии в установленном порядке, как только будут прояснены рамочные условия соглашения.

