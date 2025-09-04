Макрон: следующий этап по урегулированию Украине — переговоры России и США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующим этапом в рамках урегулирования по Украине должен стать очередной контакт между Россией и США. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с «коалицией желающих» в Париже.

«В настоящий момент дальнейшие этапы очевидны: будет новый контакт между американцами и русскими»,— сказал французский лидер.

Эмманюэль Макрон отметил, что вслед за этим должны последовать следующие встречи: двусторонний саммит между президентами России и Украины, трехсторонний саммит с участием США, а также четырехсторонний саммит с участием Европы.

Сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Елисейском дворце примерно спустя 40 минут после ее начала, сообщило издание «Европейская правда». Он должен был вернуться позднее для участия в конференции с Дональдом Трампом. Она прошла в формате видеоконференцсвязи.

В правительстве ФРГ по итогам встречи заявили, что Германия готова расширить свою поддержку Украине и будет играть свою роль в обеспечении гарантий безопасности после завершения конфликта. Там отметили, что решение о военном участии в установленном порядке, как только будут прояснены рамочные условия соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гарантии вновь собрали "желающих"».

Анастасия Домбицкая