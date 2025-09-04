Макрон: гарантии безопасности Украине будут обеспечивать страны Европы и Азии

Обязательства по обеспечению гарантий безопасности Украине возьмут на себя как европейские, так и азиатские члены «коалиции желающих». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с партнерами по «коалиции желающих» в Париже. За исключением Канады, он не перечислил, какие страны Азии выразили готовность предоставить гарантии. По его словам, в настоящее время в инициативе участвуют 35 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«В ближайшие дни мы завершим вопрос об американской поддержке в рамках гарантий безопасности,— сказал Эмманюэль Макрон. — Уже прописано, что все члены "коалиции желающих", как в Европе, так и в Азии, со стороны Тихоокеанского региона, канадцы в частности, возьмут на себя ответственность».

Сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Елисейском дворце примерно спустя 40 минут после ее начала, сообщило издание «Европейская правда». Он должен был вернуться позднее для участия в конференции с Дональдом Трампом. Она прошла в формате видеоконференцсвязи.

В правительстве ФРГ по итогам встречи заявили, что Германия готова расширить свою поддержку Украине и будет играть свою роль в обеспечении гарантий безопасности после завершения конфликта. Там отметили, что решение о военном участии в установленном порядке, как только будут прояснены рамочные условия соглашения.

Анастасия Домбицкая