Макрон ожидает четырехстороннего саммита России, Украины, Европы и США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы рассчитывают подключиться к прямым переговорам по Украине после того, как Россия и Украина проведут двусторонний саммит, а также трехстороннюю встречу на высшем уровне с участием США. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции в Париже после переговоров с «коалицией желающих».

«Мы все изъявляем волю стать свидетелями того, как встречи, которые были задуманы и в которые вовлечены россияне, в течение нескольких ближайших недель станут реальностью»,— сказал Эмманюэль Макрон.

При этом французский лидер отметил, что в текущей ситуации следующим этапом в рамках урегулирования по Украине должен стать очередной контакт между Россией и США. Затем, по его словам, должны последовать следующие встречи: двусторонний саммит между президентами России и Украины, трехсторонний саммит с участием США, а также четырехсторонний саммит с участием Европы.

Сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Елисейском дворце примерно спустя 40 минут после ее начала, сообщило издание «Европейская правда». Он должен был вернуться позднее для участия в конференции с Дональдом Трампом. Она прошла в формате видеоконференцсвязи.

В правительстве ФРГ по итогам встречи заявили, что Германия готова расширить свою поддержку Украине и будет играть свою роль в обеспечении гарантий безопасности после завершения конфликта. Там отметили, что решение о военном участии в установленном порядке, как только будут прояснены рамочные условия соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гарантии вновь собрали "желающих"».

Анастасия Домбицкая