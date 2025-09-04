Зеленский: усиление армии Украины — ключевая гарантия безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно с «коалицией желающих» есть примерное понимание будущих гарантий безопасности страны. По его словам, центральным аспектом в этом вопросе должно стать усиление украинской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

По словам украинского лидера, обсуждался вопрос усиления противовоздушной обороны, поставок оружия и финансирование украинского оборонного производста, а также размещения на Украине иностранных войск. Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил, что отправить свои силы на украинскую территорию после прекращения огня согласились 26 стран.

Участие в США в обеспечении гарантий безопасности пока обсуждается и будет определено в ближайшие дни, заявили Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон на совмесной пресс-конференции в Париже. Во французской столице состоялись переговоры «коалиции желающих» и украинского лидера. Затем они созвонились с президентом США Дональдом Трампом.

Лусине Баласян