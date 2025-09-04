Макрон: 26 стран обязались отправить свои силы на Украину после прекращения огня

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран согласились принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины после прекращения огня в воздухе, на суше или на море. Еще несколько стран пока не приняли окончательное решение, обдумывают свою позицию. Всего в «коалиции желающих» 35 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Bertrand Langlois / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Bertrand Langlois / Pool / Reuters

«26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве cил сдерживания или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира»,— сказал Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

О каких странах идет речь, французский лидер не уточнил (прежде о готовности отправить свой войска на Украину говорили в том числе Франция, Великобритания, Эстония). Вопрос об участии США в обеспечении гарантий безопасности Украины будет решен в ближайшие дни, отметил он. «Следующим этапом», по словам господина Макрона, американская сторона должна связаться с Россией для обсуждения этих планов.

Лусине Баласян