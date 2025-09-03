Главные новости за 3 сентября. Кавказ

Общий объем произведенной в Дагестане аграрной продукции превысил 252 млрд руб. Темп роста продукции АПК в республике за прошедший год составил более 106% – это наивысший результат за последнее десятилетие.

Конкурсный управляющий банкрота ООО «Прохладненский элеватор» выставляет на торги права требований к 13 компаниям общей стоимостью 653 млн руб. Самый крупный лот — права требований к ООО «Риал» на 500,5 млн руб. Второй по размеру — долг ООО «АгроГрупп» в 80 млн руб.

Иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева удовлетворен судом. Стоимость активов превысила 41,9 млрд руб.

Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась признания недействительным образования двух земельных участков общей площадью около 1,2 тыс. кв. м в акватории Каспийского моря, которые незаконно сформировало Территориальное управление Росимущества в Дагестане.

СУ СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в отношении владельца торговой точки по продаже овощей и фруктов по подозрению в уклонении от уплаты налогов на общею сумму более 3,2 млн руб.

Сельхозпредприятие Красногвардейского района Ставропольского края и его руководитель получили штрафы на общую сумму свыше 195 тыс. руб. за самовольный захват 4 га промышленных земель под посевы.