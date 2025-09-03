На Ставрополье предпринимателя подозревают в неуплате налогов на 3 млн рублей

СУ СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в отношении владельца торговой точки по продаже овощей и фруктов по подозрению в уклонении от уплаты налогов на общею сумму более 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, владелец магазина, пользуясь упрощенной системой налогообложения, в течении года подавала в МИФНС России № 12 по Ставропольскому краю заведомо ложными сведениями о своих доходах, что и привело к накоплению крупной суммы задолженности по налогам.

«В настоящее время следователем СК России принимаются меры по возмещению причиненного ущерба»,— отмечают в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Белоштейн