Долги обанкротившегося элеватора из КБР на 653 млн рублей выставили на торги

Конкурсный управляющий банкрота ООО «Прохладненский элеватор» выставляет на торги права требований к 13 компаниям общей стоимостью 653 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал ООО «Прохладненский элеватор» несостоятельным в феврале 2023 года. Конкурсным управляющим назначен Петр Черепанов из Ростова-на-Дону.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прохладненский элеватор» зарегистрировано в 2013 году в КБР. Компания занимается хранением и складированием зерна. Учредители компании — Руслан Абазехов, Ислам Абазехов и ООО «Агро-Групп». Уставный капитал общества — 108,5 млн руб. Выручка прдеприятия за 2020 год составила 206 млн руб.

Торги пройдут в электронной форме на площадке «Фабрикант» с 11 августа по 16 октября 2025 года. Самый крупный лот — права требований к ООО «Риал» на 500,5 млн руб. Второй по размеру — долг ООО «АгроГрупп» в 80 млн руб.

Среди должников также фигурируют ООО «Гласс-Технолоджис» (47,7 млн руб.), ООО «РиалТракСервис» (5,6 млн руб.), ООО «Риалбио» (4,7 млн руб.) и другие организации. Самое небольшое требование предъявлено к ООО «Корпорация Риал» — 289 тыс. руб.

Права требований подтверждены определениями арбитражного суда КБР и постановлениями Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, вынесенными в период с августа по ноябрь 2024 года.

Тат Гаспарян