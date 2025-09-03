Суд изъял у экс-председателя правительства КЧР активы стоимостью 42 млрд рублей

Иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева удовлетворен судом. Стоимость активов превысила 41,9 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Никулинский районный суд Москвы решил: удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества В. Кайшева и аффилированных с ним лиц на сумму 41,94 млрд руб., полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Владимир Кайшев был заподозрен в рейдерском захвате компании по производству минеральной воды и в похищении природного газа у одной из нефтегазовых компаний в Ставропольском крае. В ноябре 2024 года суд изъял в доход государства имущество другого фигуранта дела — бывшего директора департамента Минэкономразвития РФ Игоря Храновского.

В перечень спорного имущества входили Пятигорский молочный комбинат, ООО «Насиб», которое управляет Пятигорским ипподромом, ООО «Елизавета-минеральные воды» и свыше 40 организаций «Село им. Г.В. Кайшева». Кроме того, под требования попадали 67 земельных участков, 35 нежилых зданий, жилые дома в Московской области и Ставропольском крае, квартиры и автомобили.

Прокуратура Карачаево-Черкесии требовала вернуть в государственную собственность участок земли в селе Архыз площадью 8,2 га и стоимостью 190 млн руб. По версии следствия, глава сельской администрации подделал выписки из похозяйственной книги, указав в них супругу как владельца участка.

Наталья Белоштейн