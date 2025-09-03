Сельхозпредприятие на Ставрополье оштрафовали за захват 4 га промышленной земли

Сельхозпредприятие Красногвардейского района Ставропольского края и его руководитель получили штрафы на общую сумму свыше 195 тыс. руб. за самовольный захват четырех гектаров промышленных земель под посевы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

Прокуратура Красногвардейского района в ходе проверки соблюдения земельного законодательства выявила, что компания, занимающаяся выращиванием культур, незаконно использует под посев участки, предназначенные для размещения промышленных объектов. Площадь захваченных земель составила четыре гектара.

По факту нарушения районная прокуратура возбудила четыре дела об административных правонарушениях против предприятия и его директора по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).

Прокуратура продолжает контролировать устранение выявленных нарушений земельного законодательства.

Тат Гаспарян