Президент России Владимир Путин принял участие в военном параде по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне в Пекине. Парад состоялся на пекинской площади Тяньаньмэнь. Владимир Путин сидел справа от лидера Китая Си Цзиньпина, что является позиций главного гостя.

Представители России и США обсуждают даты и места проведения следующего раунда переговоров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «РИА Новости» в ходе проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

Россия поможет Китаю обогнать США по установленной мощности атомных электростанций. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. «У Китая грандиозные планы по развитию атомной энергетики. Поставлена задача догнать и перегнать США в установленной мощности, а это значит — выйти на мощность более 100 гигаватт»,— сказал он.

Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и арестовал имущество экс-чиновника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова и его семьи. Речь идет о 48 объектах недвижимости, включая 10 зарубежных квартир, группе компаний «Алтайагроснаб», доход которой в 2024 году превысил 4,5 млрд руб., и множестве автомобилей.

Биржевая цена на золото вновь обновила исторический рекорд — стоимость фьючерса с поставкой в декабре на бирже Comex впервые торгуется выше $3600 за тройскую унцию. Стоимость золота достигала $3600,8 за тройскую унцию. К 22:50 рост замедлился на $3600,4 (2,4%).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для достижения прочного мира необходимо признать на международном уровне вхождение в состав России Крыма, Донбасса и Новороссии.

Экс-совладелец Struktura Development Ильдар Сеюков займется поставкой продуктов питания на новые территории. Бизнесмен создал компанию, которая планирует продавать бакалею в Донецкой и Луганской народных республиках.

Август 2025 года стал рекордным для этого месяца на рынке публичного долга за все время наблюдений. Объем размещений составил почти 664 млрд руб. При этом значительно выросла доля размещения валютных облигаций, большая часть из которых пришлась на долларовые выпуски. В осенние месяцы активность эмитентов облигаций будет расти прежде всего в рублевых выпусках благодаря смягчению денежно-кредитной политики.